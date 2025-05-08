Окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 на Костянтинівку: є поранені і руйнування
Київ • УНН
7 травня окупанти атакували Костянтинівку авіабомбою ФАБ-250, поранивши чотирьох людей. Ще восьмеро отримали легкі ушкодження, пошкоджено будинки та магазин.
У середу, 7 травня, близько 22:50, російські окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці Донецької області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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Окупанти атакували місто з використанням "ФАБ-250" з модулем УМПК. Внаслідок влучання по багатоповерховому будинку було поранено трьох чоловіків й жінку. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження.
Ще восьмеро цивільних отримали легкі тілесні ушкодження. Їх деблокували рятувальники і надали медичну допомогу.
За даними Офісу генерального прокурора, ще одна мешканка, ймовірно, перебуває під завалами. Крім того, у місті Костянтинівка пошкоджено три багатоквартирні будинки та магазин.
Нагадаємо
Уночі 5 травня росіяни атакували Краматорськ та населені пункти Краматорського району. У ДСНС вказали також, що вночі ворог атакував дронами підприємство в одному з сіл Олександрівської громади. Внаслідок удару загорілася покрівля складської будівлі.