россияне сбросили авиабомбы во двор школы в Бериславе

Российская авиация атаковала Берислав в Херсонской области управляемыми бомбами, разрушив помещения школы и котельную, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"российская авиация продолжает атаковать Берислав. Ночью на город сбросили две управляемые авиабомбы. "Прилетело" во двор местной школы. В результате разрушены образовательные помещения, а также котельная", - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, из-за этих ударов пострадавших среди гражданских нет.

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