росіяни скинули авіабомби на подвір'я школи у Бериславі
Київ • УНН
Російська авіація атакувала Берислав керованими бомбами, зруйнувавши приміщення школи та котельню, але не спричинивши жодних жертв серед цивільного населення.
Російська авіація атакувала Берислав у Херсонській області керованими бомбами, зруйнувавши приміщення школи та котельню, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"російська авіація продовжує атакувати Берислав. Вночі на місто скинули дві керовані авіабомби. "Прилетіло" на подвірʼя місцевої школи. Внаслідок цього зруйновано освітні приміщення, а також котельню", - написав Прокудін у Telegram.
З його слів, через ці удари потерпілих серед цивільних немає.
Російські удари пошкодили інфраструктуру на Херсонщині, є поранений09.05.24, 08:59 • 23760 переглядiв