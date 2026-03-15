россияне сбросили 212 авиабомб и применили почти 4000 дронов - Генштаб

российские оккупанты нанесли 74 авиационных удара, сбросив 212 управляемых авиабомб. Также враг применил 3917 дронов-камикадзе и совершил 2572 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал укрепления украинских подразделений в сторону населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосинового и Глушковки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в сторону населенных пунктов Диброва, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении противник 13 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Закотное, Платоновка и в сторону населенных пунктов Озерное, Резниковка, Рай-Александровка. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции украинских защитников в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Русин Яр. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Вольное, Новоалександровка, Шевченко, Торецкое, Белицкое, Новое Шахово и в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Новоподгороднее, Мирноград, Родинское, Молодецкое, Филиал. Продолжается пять штурмовых действий.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 20 - ранено; уничтожена единица специальной техники, повреждены три единицы автомобильной техники врага и четыре укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 72 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты 12 раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Калиновское, Березовое, Терновое, Первомайское, Новониколаевка, Злагода и в сторону Вербового. Кроме того, Ивановка, Гавриловка, Просяная, Коломийцы, Покровское, Орлы подверглись авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Зализничного, Варваровки, Святопетровки, Оленоконстантиновки, Чаривного. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Чаривное, Гуляйпольское, Копани, Мирное, Воздвижевка, Верхняя Терса, Новоселовка, Барвиновка. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг совершил одну наступательную операцию в направлении Павловки. Авиаударам подверглись Орехов и Веселянка.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. Авиаударам противника подверглись Никольское и Львово.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

Силы обороны Украины поразили объекты логистики и хранилища БПЛА возле Осипенко и Приморска.