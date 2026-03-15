росіяни скинули 212 авіабомб та застосували майже 4000 дронів - Генштаб

російські окупанти завдали 74 авіаційних ударів, скинувши 212 керованих авіабомб. Також ворог застосував 3917 дронів-камікадзе та здійснив 2572 обстріли населених пунктів і позицій українських військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував укріплення українських підрозділів у бік населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Діброва, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник 13 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка та в бік населених пунктів Озерне, Різниківка, Рай-Олександрівка. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмував позиції українських оборонців у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Русин Яр. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке, Філія. Триває п’ять штурмових дій.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 20 - поранено; знищено одиницю спеціальної техніки, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки ворога та чотири укриття особового складу. Знищено або подавлено 72 БПЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 12 разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Калинівське, Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка, Злагода та у бік Вербового. Крім того, Іванівка, Гаврилівка, Просяна, Коломійці, Покровське, Орли зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 20 атак окупантів: у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Чарівного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Копані, Мирне, Воздвижівка, Верхня Терса, Новоселівка, Барвінівка. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Павлівки. Авіаударів зазнали Оріхів та Веселянка.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Авіаударів противника зазнали Микільське та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Нагадаємо

Сили оборони України уразили об'єкти логістики та сховища БПЛА біля Осипенка та Приморська.