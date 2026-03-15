$44.1650.96
ukenru
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.9м/с
61%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Метте Фредеріксен
Александр Стубб
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 25539 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 31303 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 37989 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 32712 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 46581 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ручна граната
P-8 Poseidon
TikTok

росіяни скинули 212 авіабомб та застосували майже 4000 дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Окупанти завдали 74 авіаудари та здійснили понад 2500 обстрілів позицій ЗСУ. Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському та Костянтинівському напрямках.

росіяни скинули 212 авіабомб та застосували майже 4000 дронів - Генштаб

російські окупанти завдали 74 авіаційних ударів, скинувши 212 керованих авіабомб. Також ворог застосував 3917 дронів-камікадзе та здійснив 2572 обстріли населених пунктів і позицій українських військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував укріплення українських підрозділів у бік населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Діброва, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник 13 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка та в бік населених пунктів Озерне, Різниківка, Рай-Олександрівка. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмував позиції українських оборонців у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Русин Яр. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке, Філія. Триває п’ять штурмових дій.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 20 - поранено; знищено одиницю спеціальної техніки, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки ворога та чотири укриття особового складу. Знищено або подавлено 72 БПЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 12 разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Калинівське, Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка, Злагода та у бік Вербового. Крім того, Іванівка, Гаврилівка, Просяна, Коломійці, Покровське, Орли зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 20 атак окупантів: у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Чарівного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Копані, Мирне, Воздвижівка, Верхня Терса, Новоселівка, Барвінівка. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Павлівки. Авіаударів зазнали Оріхів та Веселянка.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Авіаударів противника зазнали Микільське та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Нагадаємо

Сили оборони України уразили об'єкти логістики та сховища БПЛА біля Осипенка та Приморська.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна