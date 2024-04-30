Россияне разгоняют фейк о «внештатной ситуации» на Хмельницкой АЭС

Россияне распространяют фейк о том, что якобы на Хмельницкой АЭС произошла внештатная ситуация. Эту информацию опровергают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi, передает УНН.

Детали

Ложь: внештатная ситуация на Хмельницкой АЭС вызвала повышение радиационного фона в Хмельницкой и Ровенской областях. Такую информацию распространяют анонимные Telegram-каналы.

Правда: Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, никаких отклонений от нормальной эксплуатации нет, как и "внештатных ситуаций", сообщили в "Энергоатоме".

Радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм. Эту информацию прокомментировали и в энергогенерирующей компании "Энергоатом".