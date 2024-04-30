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Росіяни розганяють фейк про "позаштатну ситуацію" на Хмельницькій АЕС

Росіяни розганяють фейк про "позаштатну ситуацію" на Хмельницькій АЕС

Київ • УНН

 • 55057 перегляди

Росіяни поширюють фейкові новини про нібито надзвичайну ситуацію на Хмельницькій АЕС, яку влада заперечує, оскільки станція працює в штатному режимі.

Росіяни поширюють фейк про те, що нібито на Хмельницькій АЕС сталася позаштатна ситуація. Цю інформацію спростовують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, передає УНН.

Деталі

Брехня: позаштатна ситуація на Хмельницькій АЕС спричинила підвищення радіаційного фону в Хмельницькій та Рівненській областях. Таку інформацію поширюють анонімні Telegram-канали.

Правда: Хмельницька АЕС працює в штатному режимі, жодних відхилень від нормальної експлуатації немає, як і "позаштатних ситуацій", повідомили в "Енергоатомі".

Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм. Цю інформацію прокоментували й в енергогенеруючій компанії "Енергоатом".

Поява подібних повідомлень засвідчує факт використання країною-агресором будь-якого приводу для дестабілізації суспільства в нашій країні, дискредитації державних органів влади та ослаблення спроможностей нашої держави до подальшої боротьби.

 – наголосили в «Енергоатомі».
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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