Обратиться по вопросам размещения рекламы

Противник продолжает наступательные действия для достижения тактического успеха в Волчанске - военный

Противник продолжает наступательные действия для достижения тактического успеха в Волчанске - военный

Киев  •  УНН

 • 1325 просмотра

Read in English

ВСУ контролируют логистические пути врага, вынужденного действовать малыми пехотными группами из-за разрушения города.

Российские силы продолжают наступательные действия для достижения тактического успеха в Волчанске и его окрестностях. В самом городе противнику не удалось добиться тактического успеха. Об этом сообщил офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко (57 ОМПБР) под псевдонимом "Историк" в эфире телемарафона, передает УНН.

Силы обороны Украины сохраняют огневой контроль над логистическими путями сообщения оккупантов.

"В нашей зоне ответственности продолжаются наступательные действия россиян с целью достижения тактического успеха в городе Волчанск и его окрестностях. Непосредственно в Волчанске, несмотря на полное разрушение города по линии реки Волчья, противнику не удалось добиться тактического успеха, поэтому наша оборонительная линия не претерпела изменений", - сказал "Историк".

Штурм, 120-й миномет, взятие оккупантов в плен: в ГУР показали, как освобождали Волчанский агрегатный1 янв. 2025, 18:27 • 28227 просмотров

Он отметил, что из-за значительных разрушений города противник не может использовать бронетехнику, поскольку она сразу попадает под прицел.

"На сегодняшний день Силы обороны Украины сохраняют огневой контроль над логистическими путями сообщения противника. Также из-за того, что большая часть Волчанска полностью разрушена, использование противником бронетехники - это просто смертельная для них идея, поскольку она сразу попадает в поле зрения нашей разведки... Поэтому оккупанты могут передвигаться к линии боевого соприкосновения исключительно малыми пехотными группами, часто такие их штурмы просто не имеют успеха. Противник не может даже просто провести ротацию на своих позициях, такая избранная тактика позволяет нам изнурять россиян и ломает их планы еще на тактическом уровне", - рассказал "Историк".

Кроме того, он отметил, что самые интенсивные бои происходят в городе Волчанск за рекой Волчья.

Дополнение

Офицер отделения связи 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов сообщал, что украинские военные наблюдают попытки противника на надувных лодках переправляться через реку Оскол на Харьковщине.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что работы по усилению обороны Изюма и Балаклеи, а именно строительство фортификационных сооружений, круговой обороны городов, идут по плану.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков
"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 104890 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 144919 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 150747 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 173068 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 150983 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 148375 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 169958 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 161552 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 164431 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 148020 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек