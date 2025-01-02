Противник продолжает наступательные действия для достижения тактического успеха в Волчанске - военный

Российские силы продолжают наступательные действия для достижения тактического успеха в Волчанске и его окрестностях. В самом городе противнику не удалось добиться тактического успеха. Об этом сообщил офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко (57 ОМПБР) под псевдонимом "Историк" в эфире телемарафона, передает УНН.

Силы обороны Украины сохраняют огневой контроль над логистическими путями сообщения оккупантов.

"В нашей зоне ответственности продолжаются наступательные действия россиян с целью достижения тактического успеха в городе Волчанск и его окрестностях. Непосредственно в Волчанске, несмотря на полное разрушение города по линии реки Волчья, противнику не удалось добиться тактического успеха, поэтому наша оборонительная линия не претерпела изменений", - сказал "Историк".

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Он отметил, что из-за значительных разрушений города противник не может использовать бронетехнику, поскольку она сразу попадает под прицел.

"На сегодняшний день Силы обороны Украины сохраняют огневой контроль над логистическими путями сообщения противника. Также из-за того, что большая часть Волчанска полностью разрушена, использование противником бронетехники - это просто смертельная для них идея, поскольку она сразу попадает в поле зрения нашей разведки... Поэтому оккупанты могут передвигаться к линии боевого соприкосновения исключительно малыми пехотными группами, часто такие их штурмы просто не имеют успеха. Противник не может даже просто провести ротацию на своих позициях, такая избранная тактика позволяет нам изнурять россиян и ломает их планы еще на тактическом уровне", - рассказал "Историк".

Кроме того, он отметил, что самые интенсивные бои происходят в городе Волчанск за рекой Волчья.

Дополнение

Офицер отделения связи 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов сообщал, что украинские военные наблюдают попытки противника на надувных лодках переправляться через реку Оскол на Харьковщине.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что работы по усилению обороны Изюма и Балаклеи, а именно строительство фортификационных сооружений, круговой обороны городов, идут по плану.