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"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
14:10 • 58416 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штурм, 120-й миномет, взятие оккупантов в плен: в ГУР показали, как освобождали Волчанский агрегатный

Штурм, 120-й миномет, взятие оккупантов в плен: в ГУР показали, как освобождали Волчанский агрегатный

Киев  •  УНН

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Главное управление разведки обнародовало видео штурма и зачистки 40 зданий Волчанского агрегатного завода. Операцию провело "Спецподразделение Тимура" с применением минометов и захватом пленных.

Главное управление разведки Украины обнародовало эксклюзивные кадры героической операции по освобождению Волчанского агрегатного завода, одной из самых сложных миссий 2024 года, передает УНН

"В годовщину со дня рождения проводника Украинской идеи (Степана Бандеры - ред.) чтим его имя и показываем эксклюзивные кадры вооруженной борьбы за свободу, на которую вдохновлял Степан Андреевич.

Штурм и зачистка 40 зданий Волчанского агрегатного завода - одна из самых сложных фронтовых миссий 2024 года, осуществленная  воинами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины", - написало ГУР.

На видео представлены эксклюзивные кадры боевой работы "тимуровцев" из подразделения "Стугна": проведение штурмовых действий; обеспечение огневой поддержки с помощью 120-мм миномета, захват в плен российских оккупантов и деятельность боевых медиков.

Напомним 

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны осуществили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор. В частности, атакованы были ресурсы компании "Лукойл", "Эвотор".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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