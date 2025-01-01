Штурм, 120-й міномет, взяття окупантів у полон: у ГУР показали, як звільняли Вовчанський агрегатний
Київ • УНН
Головне управління розвідки оприлюднило відео штурму та зачистки 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу. Операцію провів "Спецпідрозділ Тимура" із застосуванням мінометів та захопленням полонених.
Головне управління розвідки України оприлюднило ексклюзивні кадри героїчної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, однієї з найскладніших місій 2024 року, передає УНН.
"У річницю від дня народження провідника Української ідеї ( Степана Бандери — ред.) вшановуємо його ім’я та показуємо ексклюзивні кадри збройної боротьби за свободу, на яку надихав Степан Андрійович.
Штурм та зачистка 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу ― одна з найскладніших фронтових місій 2024 року, здійснена воїнами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України", - написало ГУР.
На відео представлені ексклюзивні кадри бойової роботи "тимурівців" із підрозділу "Стугна": проведення штурмових дій; забезпечення вогневої підтримки за допомогою 120-мм міномета, захоплення в полон російських окупантів та діяльність бойових медиків.
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