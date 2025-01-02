Ворог продовжує наступальні дії для досягнення тактичного успіху у Вовчанську - військовий

Продовжуються наступальні дії росіян для досягнення тактичного успіху у Вовчанську на та його околицях. В самому місті ворогу не вдалося отримати тактичного успіху. Про це повідомив офіцер 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка (57 ОМПБр) на псевдо "Історик" в ефірі телемарафону, передає УНН.

Сили оборони України тримають вогневий контроль над логістичними шляхами сполучення окупантів.

"В нашій зоні відповідальності продовжуються наступальні дії росіян з метою досягнення тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. В самому Вовчанську попри повне руйнування міста по лінії річки Вовча ворогу не вдалося отримати тактичного успіху, тому наша оборонна лінія не зазнала змін", - сказав "Історик".

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Він зазначив, що через суттєві руйнування міста ворог не може використовувати бронетехніку, оскільки вона одразу потрапляє під приціл.

"На сьогодні Сили оборони України тримають вогневий контроль над логістичними шляхами сполучення ворога. Також через те, що більша частина Вовчанська повністю зруйнована, використання ворогом бронетехніки - це просто вбивча для них ідея, оскільки вона відразу потрапляє в поле зору нашої розвідки... Тому окупанти можуть пересуватися до лінії бойового зіткнення виключно малими піхотними групами, часто такі їхні штурми просто не мають успіху. Ворог не може навіть просто провести ротацію на своїх позиціях, така обрана тактика дозволяє нам виснажувати росіян та ламає їхні плани ще на тактичному рівні", - розповів "Історик".

Окрім того, він зазначив, що найінтенсивніші бої відбуваються в місті Вовчанськ за річкою Вовча.

Доповнення

Офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов повідомляв, що українські військові спостерігають спроби ворога на надувних човнах переправлятися через річку Оскіл на Харківщині.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що роботи щодо посилення оборони Ізюма та Балаклії, а саме побудова фортифікаційних споруд, кругової оборони міст, йдуть за планом.