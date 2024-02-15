В Донецкой области оккупационная власть устраивает пропагандистские концерты с участием студентов из Якутии. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В Докучаеве на ВОТ Донецкой области россияне устроили "концерт дружбы с Якутией". Для этого оккупационная администрация региона привезла в город делегацию из арктического государственного института культуры из г. Якутия, рф - резюмировали в Сопротивлении.

Для усиления пропаганды оккупанты готовят концерты россиян на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления

Отмечается, что для отчетности перед московскими кураторами оккупанты заставили местную молодежь принять участие в организации совместного концерта с якутами. Во время мероприятия звучали типичные российские нарративы об "одном народе" и "освободительной войне".

Напомним

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что россияне продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф.