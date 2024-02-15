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росіяни привезли на окуповану Донеччину студентів з якутії - Центр нацспротиву

росіяни привезли на окуповану Донеччину студентів з якутії - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 30344 перегляди

Окупаційна влада Донецької області організувала пропагандистський концерт за участю студентів з Якутії, щоб посилити російські наративи про "єдиний народ" і "визвольну війну" в окупованій Україні.

На Донеччині окупаційна влада влаштовує пропагандистські концерти за участю студентів з якутії. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Деталі 

В Докучаєві на ТОТ Донеччини росіяни влаштували "концерт дружби з якутією". Для цього окупаційна адміністрація регіону привезла до міста делегацію з арктичного державного інституту культури з м. якутія, рф

- резюмували в Спротиві.

Для посилення пропаганди окупанти готують концерти росіян на захоплених територіях України - Центр нацспротиву09.02.24, 16:56 • 25571 перегляд

Зазначається, що задля звітності перед московськими кураторами окупанти змусили місцеву молодь взяти участь в організації спільного концерту з якутами. Під час заходу лунали типові російські наративи про "один народ" та "визвольну війну".

Нагадаємо

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росіяни продовжують знищувати національну ідентичність дітей з окупованих територій та виховувати їх як "гарматне м'ясо" для рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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