россияне отправили грузовики с оборудованием для сбивания дронов на ВОТ Запорожье - Андрющенко

Вражеские войска стягивают силы на северо-запад Мариупольского района и в Розовку Запорожской области. В частности, оккупанты отправили грузовики с артиллерийским и стрелковым оборудованием для сбивания дронов. Об этом в пятницу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Продолжается стягивание живой силы в район северо-запада Мариупольского района и г. Розовка (Запор. обл.)Из интересных наблюдений, поехали грузовики с арт и стрелковым оборудованием для сбивания дронов и БПЛА - написал Андрющенко в соцсетях.

По его словам, до сих пор район находится в ожидании. "Куда будут перебросить десятки тысяч накопленного резерва - все еще вопрос без ответа", - указал Андрющенко.

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