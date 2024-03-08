росіяни відправили вантажівки з обладнанням для збиття дронів на ТОТ Запоріжжя - Андрющенко
Київ • УНН
росіяни відправили вантажівки з артилерією та обладнанням для боротьби з безпілотниками на північний захід від Маріуполя та Розівки в Запорізькій області.
Ворожі війська стягують сили на північний захід Маріупольського району та до Розівки Запорізької області. Зокрема, окупанти відправили вантажівки з артилерійським та стрілковим обладнанням для збиття дронів. Про це у п'ятницю повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
Продовжується стягування живої сили в район північного-заходу Маріупольського району та м. Розівка (Запор. обл.)З цікавих спостережень, поїхали вантажівки з арт та стрілковим обладнанням для збиття дронів та БПЛА
За його словами, досі район перебуває в очікуванні. "Куди будуть перекинути десятки тисяч накопиченого резерву - все ще питання без відповіді", - вказав Андрющенко.
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