рф за добу втратила 880 військовослужбовців
Київ • УНН
російські військові зазнали значних втрат: за даними Збройних сил України, за один день загинуло 880 осіб.
За добу росіяни втратили 880 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 08.03.24:
- Особовий склад: 422310 (+880).
- Танки: 6706 (+11).
- Броньовані бойові машини: 12798 (+19).
- Артилерійські системи: 10375 (+25).
- РСЗВ: 1011 (+2).
- Засоби ППО: 704 (+3).
- Літаки: 347.
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 7998 (+35).
- Крилаті ракети: 1919.
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 13598 (+66).
- Спеціальна техніка: 1656 (+9).
За добу росіяни втратили 1160 військовослужбовців07.03.24, 07:49 • 27551 перегляд