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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф за сутки потеряла 880 военнослужащих

рф за сутки потеряла 880 военнослужащих

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 05:56  •  4346 просмотра

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российские военные понесли значительные потери: по данным Вооруженных сил Украины, за один день погибло 880 человек.

За сутки россияне потеряли 880 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 08.03.24:

- Личный состав: 422310 (+880).

- Танки: 6706 (+11).

- Бронированные боевые машины: 12798 (+19).

- Артиллерийские системы: 10375 (+25).

- РСЗВ: 1011 (+2).

- Средства ППО: 704 (+3).

- Самолеты: 347.

- Вертолёты: 325.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 7998 (+35).

- Крылатые ракеты: 1919.

- Корабли/катера: 26.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 13598 (+66).

- Специальная техника: 1656 (+9).

За сутки россияне потеряли 1160 военнослужащих7 марта 2024, 05:49 • 26348 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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