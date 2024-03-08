рф за сутки потеряла 880 военнослужащих

рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

рф распространяет фейковые новости о том, что Украина планирует массовое закрытие университетов, чтобы отправить студентов на фронт. Однако на самом деле таких закрытий не планируется, а рассматривается лишь потенциальное слияние некоторых учебных заведений.