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россияне открыли еще один новый «военно-исторический» класс в оккупированном Луганске - Центр нацсопротивления

россияне открыли еще один новый «военно-исторический» класс в оккупированном Луганске - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 12:45  •  4455 просмотра

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В оккупированном Луганске открыли очередной «военно-исторический» класс для милитаризации молодежи. В таких классах обучают военной истории, тактической медицине и информационной войне для подготовки кадров оккупанта.

В оккупированном Луганске россияне продолжают милитаризировать молодежь, открывая "военно-исторические" классы. Еще один такой класс открыли в Луганском лицее-интернате. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На открытии военного класса в Луганском лицее-интернате присутствовал заместитель председателя российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Ранее, в сентябре,  такой же класс открыли  Благовещенске.

В таких классах молодежь будет изучать военную историю, тактическую медицину, управление беспилотниками и информационную войну. Цель - подготовка новых кадров для поддержки российской пропаганды и службы в армии оккупанта. Подобные классы планируют открыть в других городах Луганщины, в частности, в Краснодоне, Станице Луганской и Красном Луче

- резюмировали в Сопротивлении. 

В Центре отмечают, что это  является грубым нарушением прав детей и норм международного права, ведь оккупационные власти используют образование для пропаганды и подготовки будущих солдат, заставляя молодежь участвовать в вооруженных конфликтах, навязанных Россией.  

Напомним,

В Центре национального сопротивления заявили, что оккупационные власти рф хотят удвоить количество школ с военной подготовкой на захваченных территориях Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна