россияне открыли еще один новый «военно-исторический» класс в оккупированном Луганске - Центр нацсопротивления

В оккупированном Луганске россияне продолжают милитаризировать молодежь, открывая "военно-исторические" классы. Еще один такой класс открыли в Луганском лицее-интернате. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На открытии военного класса в Луганском лицее-интернате присутствовал заместитель председателя российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Ранее, в сентябре, такой же класс открыли Благовещенске.

В таких классах молодежь будет изучать военную историю, тактическую медицину, управление беспилотниками и информационную войну. Цель - подготовка новых кадров для поддержки российской пропаганды и службы в армии оккупанта. Подобные классы планируют открыть в других городах Луганщины, в частности, в Краснодоне, Станице Луганской и Красном Луче - резюмировали в Сопротивлении.

В Центре отмечают, что это является грубым нарушением прав детей и норм международного права, ведь оккупационные власти используют образование для пропаганды и подготовки будущих солдат, заставляя молодежь участвовать в вооруженных конфликтах, навязанных Россией.

Напомним,

В Центре национального сопротивления заявили, что оккупационные власти рф хотят удвоить количество школ с военной подготовкой на захваченных территориях Украины.