россияне открыли еще один новый «военно-исторический» класс в оккупированном Луганске - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
В оккупированном Луганске открыли очередной «военно-исторический» класс для милитаризации молодежи. В таких классах обучают военной истории, тактической медицине и информационной войне для подготовки кадров оккупанта.
В оккупированном Луганске россияне продолжают милитаризировать молодежь, открывая "военно-исторические" классы. Еще один такой класс открыли в Луганском лицее-интернате. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
На открытии военного класса в Луганском лицее-интернате присутствовал заместитель председателя российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
Ранее, в сентябре, такой же класс открыли Благовещенске.
В таких классах молодежь будет изучать военную историю, тактическую медицину, управление беспилотниками и информационную войну. Цель - подготовка новых кадров для поддержки российской пропаганды и службы в армии оккупанта. Подобные классы планируют открыть в других городах Луганщины, в частности, в Краснодоне, Станице Луганской и Красном Луче
В Центре отмечают, что это является грубым нарушением прав детей и норм международного права, ведь оккупационные власти используют образование для пропаганды и подготовки будущих солдат, заставляя молодежь участвовать в вооруженных конфликтах, навязанных Россией.
Напомним,
В Центре национального сопротивления заявили, что оккупационные власти рф хотят удвоить количество школ с военной подготовкой на захваченных территориях Украины.