росіяни відкрили ще один "військово-історичний" клас в окупованому Луганську - Центр нацспротиву
Київ • УНН
В окупованому Луганську відкрили черговий "військово-історичний" клас для мілітаризації молоді. У таких класах навчають військової історії, тактичної медицини та інформаційної війни для підготовки кадрів окупанта.
В окупованому Луганську росіяни продовжують мілітаризувати молодь, відкриваючи "військово-історичні" класи. Ще один такий клас відкрили в Луганському ліцеї-інтернаті. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
Деталі
На відкритті військового класу у Луганському ліцеї-інтернаті був присутній заступник голови російського військово-історичного товариства микола овсієнко.
Раніше, у вересня, такий же клас відкрили Благовіщенську.
У таких класах молодь вивчатиме військову історію, тактичну медицину, управління безпілотниками та інформаційну війну. Мета — підготовка нових кадрів для підтримки російської пропаганди та служби в армії окупанта. Подібні класи планують відкрити в інших містах Луганщини, зокрема, у Краснодоні, Станиці Луганській та Красному Лучі
У Центрі наголошують, що це є грубим порушенням прав дітей та норм міжнародного права, адже окупаційна влада використовує освіту для пропаганди і підготовки майбутніх солдатів, примушуючи молодь брати участь у збройних конфліктах, нав’язаних росією.
Нагадаємо
В Центрі національного спротиву заявили, що окупаційна влада рф хоче подвоїти кількість шкіл з військовою підготовкою на захоплених територіях України.