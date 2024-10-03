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росіяни відкрили ще один "військово-історичний" клас в окупованому Луганську - Центр нацспротиву

росіяни відкрили ще один "військово-історичний" клас в окупованому Луганську - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 14755 перегляди

В окупованому Луганську відкрили черговий "військово-історичний" клас для мілітаризації молоді. У таких класах навчають військової історії, тактичної медицини та інформаційної війни для підготовки кадрів окупанта.

В окупованому Луганську росіяни продовжують мілітаризувати молодь, відкриваючи "військово-історичні" класи. Ще один такий клас відкрили в Луганському ліцеї-інтернаті. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На відкритті військового класу у Луганському ліцеї-інтернаті був присутній заступник голови російського військово-історичного товариства микола овсієнко.

Раніше, у вересня,  такий же клас відкрили  Благовіщенську.

У таких класах молодь вивчатиме військову історію, тактичну медицину, управління безпілотниками та інформаційну війну. Мета — підготовка нових кадрів для підтримки російської пропаганди та служби в армії окупанта. Подібні класи планують відкрити в інших містах Луганщини, зокрема, у Краснодоні, Станиці Луганській та Красному Лучі

- резюмували в Спротиві. 

У Центрі наголошують, що це  є грубим порушенням прав дітей та норм міжнародного права, адже окупаційна влада використовує освіту для пропаганди і підготовки майбутніх солдатів, примушуючи молодь брати участь у збройних конфліктах, нав’язаних росією.  

Нагадаємо

В Центрі національного спротиву заявили, що окупаційна влада рф хоче подвоїти кількість шкіл з військовою підготовкою на захоплених територіях України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

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