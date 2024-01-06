Россияне обстреляли Очаков и громаду на Николаевщине, повреждено здание и техника предприятия

В течение суток на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный беспилотник типа Shahed-131/136. Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации, враг пытался ударить по области двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, которые потеряли боевую способность в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.

Вчера, 5 января, в 08:52 в результате вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской громады на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены помещения и техника. Пострадавших нет. проинформировал глава области Ким

Вчера вечером, 5 января, в 17:31 и сегодня утром, 6 января, в 05:41 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Оккупанты утром дважды обстреляли Очаков на Николаевщине, за сутки в области из-за атак пострадали пять человек