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29 березня, 17:57 • 132971 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 163126 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 189668 перегляди

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29 березня, 07:30 • 163554 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 145825 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 153543 перегляди

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Росіяни обстріляли Очаків та громаду на Миколаївщині, пошкоджена будівля й техніка підприємства

Росіяни обстріляли Очаків та громаду на Миколаївщині, пошкоджена будівля й техніка підприємства

Київ • УНН

 • 122354 перегляди

Росіяни обстріляли Очаків і Миколаїв, пошкодивши майно; ППО збила ударний безпілотник, про жертви не повідомляється.

Упродовж доби на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний безпілотник типу Shahed-131/136. Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією, ворог намагався вдарити по області двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, які втратили бойову спроможність у повітрі. Руйнувань та постраждалих немає.

Учора, 5 січня, о 08:52 внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади на території сільськогосподарського підприємства пошкоджено приміщення та техніку. Постраждалих немає.

поінформував очільник області Кім

Учора ввечері, 5 січня, о 17:31 та сьогодні вранці, 6 січня, о 05:41 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Окупанти вранці двічі обстріляли Очаків на Миколаївщині, за добу в області через атаки постраждало п'ятеро людей 04.01.24, 08:40 • 31986 переглядiв

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