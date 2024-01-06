Росіяни обстріляли Очаків та громаду на Миколаївщині, пошкоджена будівля й техніка підприємства
Київ • УНН
Росіяни обстріляли Очаків і Миколаїв, пошкодивши майно; ППО збила ударний безпілотник, про жертви не повідомляється.
Упродовж доби на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний безпілотник типу Shahed-131/136. Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією, ворог намагався вдарити по області двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, які втратили бойову спроможність у повітрі. Руйнувань та постраждалих немає.
Учора, 5 січня, о 08:52 внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади на території сільськогосподарського підприємства пошкоджено приміщення та техніку. Постраждалих немає.
Учора ввечері, 5 січня, о 17:31 та сьогодні вранці, 6 січня, о 05:41 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Окупанти вранці двічі обстріляли Очаків на Миколаївщині, за добу в області через атаки постраждало п'ятеро людей 04.01.24, 08:40 • 31986 переглядiв