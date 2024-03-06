россияне обстреляли Никополь: загорелся пожар, есть пострадавший
Киев • УНН
В результате российского обстрела Никополя загорелся жилой дом, одна женщина получила ранения.
Российские войска сегодня, 6 марта, атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате вражеского удара загорелся жилой дом, есть один человек пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Сегодня российские оккупационные войска, в очередной раз, атаковали Никополь. Оккупанты целились в мирное население. В результате обстрела пострадала женщина, 1948 г.р.
Как отмечается, от госпитализации потерпевшая отказалась.
По данным ГСЧС, в результате вражеского удара загорелся жилой дом - горела крыша и перекрытия. Спасателям удалось ликвидировать пожар.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки в Днепропетровской области атаковали Никополь дронами-камикадзе. Ночью над Днепровским районом сбили вражеский беспилотник.
россияне обстреляли Никополь: загорелся пожар, есть пострадавший
В результате российского обстрела Никополя загорелся жилой дом, одна женщина получила ранения.
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