россияне обстреляли Никополь: загорелся пожар, есть пострадавший

Российские войска сегодня, 6 марта, атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате вражеского удара загорелся жилой дом, есть один человек пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня российские оккупационные войска, в очередной раз, атаковали Никополь. Оккупанты целились в мирное население. В результате обстрела пострадала женщина, 1948 г.р. - говорится в сообщении ГСЧС.

Как отмечается, от госпитализации потерпевшая отказалась.

По данным ГСЧС, в результате вражеского удара загорелся жилой дом - горела крыша и перекрытия. Спасателям удалось ликвидировать пожар.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки в Днепропетровской области атаковали Никополь дронами-камикадзе. Ночью над Днепровским районом сбили вражеский беспилотник.