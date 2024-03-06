росіяни обстріляли Нікополь: зайнялась пожежа, є постраждала
Київ • УНН
В результаті російського обстрілу Нікополя загорівся житловий будинок, одна жінка отримала поранення.
Російські війська сьогодні, 6 березня, атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару загорівся житловий будинок, є одна людина постраждала. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Сьогодні російські окупаційні війська, вчергове, атакували Нікополь. Окупанти цілили в мирне населення. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, 1948 р.н.
Як зазначається, від госпіталізації потерпіла відмовилась.
За даними ДСНС, у результаті ворожого удару зайнявся житловий будинок – горів дах і перекриття. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.
Доповнення
Російські війська минулої доби у Дніпропетровській області атакували Нікополь дронами-камікадзе. Уночі над Дніпровським районом збили ворожий безпілотник.