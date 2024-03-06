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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росіяни обстріляли Нікополь: зайнялась пожежа, є постраждала

Київ • УНН

 • 22518 перегляди

В результаті російського обстрілу Нікополя загорівся житловий будинок, одна жінка отримала поранення.

росіяни обстріляли Нікополь: зайнялась пожежа, є постраждала

Російські війська сьогодні, 6 березня, атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару  загорівся житловий будинок, є одна людина постраждала. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

Сьогодні російські окупаційні війська, вчергове, атакували Нікополь. Окупанти цілили в мирне населення. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, 1948 р.н.

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Як зазначається, від госпіталізації потерпіла відмовилась. 

За даними ДСНС, у результаті ворожого удару зайнявся житловий будинок – горів дах і перекриття. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Доповнення 

Російські війська минулої доби у Дніпропетровській області атакували Нікополь дронами-камікадзе. Уночі над Дніпровським районом збили ворожий безпілотник

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