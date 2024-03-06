Нікополь ввечері росіяни атакували дронами-камікадзе, уночі збили ворожий безпілотник над Дніпровським районом
Київ • УНН
Вчора російські війська атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе, а вночі над Дніпровським районом був збитий ворожий безпілотник.
Російські війська минулої доби у Дніпропетровській області атакували Нікополь дронами-камікадзе. Уночі над Дніпровським районом збили ворожий безпілотник. Про це повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Тричі від вечора загарбники атакували Нікопольщину. Спершу по райцентру поцілили дронами-камікадзе. Потім Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії. Пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали", - повідомив Лисак у Telegram.
"Опівночі українські оборонці збили над Дніпровським районом безпілотник", - зазначив голова ОВА.
Після цього, з його слів, всюди по області було спокійно.
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