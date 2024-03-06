Никополь вечером россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью сбили вражеский беспилотник над Днепровским районом

Российские войска за прошедшие сутки в Днепропетровской области атаковали Никополь дронами-камикадзе. Ночью над Днепровским районом сбили вражеский беспилотник. Об этом сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Трижды с вечера захватчики атаковали Никопольщину. Сначала по райцентру попали дронами-камикадзе. Затем Марганецкую громаду обстреляли из тяжелой артиллерии. Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали", - сообщил Лысак в Telegram.

"В полночь украинские защитники сбили над Днепровским районом беспилотник", - отметил глава ОВА.

После этого, по его словам, везде по области было спокойно.

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