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россияне обстреляли из танка и дистанционно минируют село в Харьковской области - ОВА

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Киев  •  УНН

 • 8289 просмотра

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Российские войска совершили танковый обстрел села Ивашки Золочевской громады, повредив дом и энергосети. Оккупанты также используют БПЛА для дистанционного минирования территории населенного пункта.

В Харьковской области российские войска совершили танковый обстрел села Ивашки, повредив дом и энергосети, оккупанты также используют БПЛА для дистанционного минирования территории населенного пункта, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"В 12.40 российские войска осуществили танковый обстрел села Ивашки Золочевской громады. Поврежден частный дом и частично энергосети. Без пострадавших", - написал Синегубов.

"Вместе с этим, оккупанты используют БПЛА для дистанционного минирования территории населенного пункта. Обращаемся к местным жителям: будьте внимательны! Если видите подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный, звоните 101!" - подчеркнул глава ОВА.

Армия рф ударила "Молнией" по Харькову: три человека пострадали16.01.25, 15:34 • 12768 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков

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