россияне обстреляли из танка и дистанционно минируют село в Харьковской области - ОВА
Киев • УНН
Российские войска совершили танковый обстрел села Ивашки Золочевской громады, повредив дом и энергосети. Оккупанты также используют БПЛА для дистанционного минирования территории населенного пункта.
В Харьковской области российские войска совершили танковый обстрел села Ивашки, повредив дом и энергосети, оккупанты также используют БПЛА для дистанционного минирования территории населенного пункта, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
"В 12.40 российские войска осуществили танковый обстрел села Ивашки Золочевской громады. Поврежден частный дом и частично энергосети. Без пострадавших", - написал Синегубов.
"Вместе с этим, оккупанты используют БПЛА для дистанционного минирования территории населенного пункта. Обращаемся к местным жителям: будьте внимательны! Если видите подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный, звоните 101!" - подчеркнул глава ОВА.
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