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Армия рф ударила "Молнией" по Харькову: три человека пострадали

Армия рф ударила "Молнией" по Харькову: три человека пострадали

Киев  •  УНН

 • 7392 просмотра

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Российские оккупанты атаковали Харьков с помощью БПЛА типа "Молния" в Слободском районе. В результате удара пострадали три человека и повреждены четыре автомобиля.

Оккупанты ударили по Харькову с помощью БПЛА типа «Молния», известно о трех пострадавших. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

«В результате падения БПЛА в Слободском районе Харькова есть трое пострадавших. Информация о разрушениях уточняется», - сообщил Терехов.

По его словам, удар пришелся по проезжей части. Повреждены четыре авто. 

Предварительно удар по Харькову был совершен россиянами с помощью БПЛА типа «Молния», резюмировал Терехов.

рф не прекращает попыток продвинуться в глубь территории на севере Харьковщины - ОВА16.01.25, 15:17 • 8493 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
kharkivХарьков

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