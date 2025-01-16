Армия рф ударила "Молнией" по Харькову: три человека пострадали
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали Харьков с помощью БПЛА типа "Молния" в Слободском районе. В результате удара пострадали три человека и повреждены четыре автомобиля.
Оккупанты ударили по Харькову с помощью БПЛА типа «Молния», известно о трех пострадавших. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
«В результате падения БПЛА в Слободском районе Харькова есть трое пострадавших. Информация о разрушениях уточняется», - сообщил Терехов.
По его словам, удар пришелся по проезжей части. Повреждены четыре авто.
Предварительно удар по Харькову был совершен россиянами с помощью БПЛА типа «Молния», резюмировал Терехов.
рф не прекращает попыток продвинуться в глубь территории на севере Харьковщины - ОВА16.01.25, 15:17 • 8493 просмотра