Армія рф вдарила "Молнією" по Харкову: три людини постраждали

Окупанти вдарили по Харкову за допомогою БПЛА типу "Молнія", відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"Внаслідок падіння БПЛА у Слобідському районі Харкова є троє постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - повідомив Терехов.

За його словами, удар прийшовся по проїжджій частині. Пошкоджено чотири авто.

Попередньо удар по Харкову було скоєно росіянами за допомогою БПЛА типу "Молнія", резюмував Терехов.

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