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Армія рф вдарила "Молнією" по Харкову: три людини постраждали

Армія рф вдарила "Молнією" по Харкову: три людини постраждали

Київ • УНН

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Російські окупанти атакували Харків за допомогою БПЛА типу "Молнія" у Слобідському районі. Внаслідок удару постраждали три особи та пошкоджено чотири автомобілі.

Окупанти вдарили по Харкову за допомогою БПЛА типу "Молнія", відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"Внаслідок падіння БПЛА у Слобідському районі Харкова є троє постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - повідомив Терехов.

За його словами, удар прийшовся по проїжджій частині. Пошкоджено чотири авто. 

Попередньо удар по Харкову було скоєно росіянами за допомогою БПЛА типу "Молнія", резюмував Терехов.

рф не припиняє спроб просунутися в глиб території на півночі Харківщини - ОВА16.01.25, 15:17 • 25138 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
kharkivХарків

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