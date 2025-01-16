росіяни обстріляли з танка та дистанційно мінують село на Харківщині - ОВА

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Київ • УНН

 • 23527 перегляди

Російські війська здійснили танковий обстріл села Івашки Золочівської громади, пошкодивши будинок та енергомережі. Окупанти також використовують БПЛА для дистанційного мінування території населеного пункту.

У Харківській області російські війська здійснили танковий обстріл села Івашки, пошкодивши будинок та енергомережі, окупанти також використовують БПЛА для дистанційного мінування території населеного пункту, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

"О 12.40 російські війська здійснили танковий обстріл села Івашки Золочівської громади. Пошкоджено приватний будинок та частково енергомережі. Без постраждалих", - написав Синєгубов.

"Разом з цим, окупанти використовують БПЛА для дистанційного мінування території населеного пункту. Звертаємося до місцевих жителів: будьте уважними! Якщо бачите підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, телефонуйте 101!" - наголосив голова ОВА.

Армія рф вдарила "Молнією" по Харкову: три людини постраждали16.01.25, 15:34 • 26710 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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