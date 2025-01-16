росіяни обстріляли з танка та дистанційно мінують село на Харківщині - ОВА
Київ • УНН
Російські війська здійснили танковий обстріл села Івашки Золочівської громади, пошкодивши будинок та енергомережі. Окупанти також використовують БПЛА для дистанційного мінування території населеного пункту.
У Харківській області російські війська здійснили танковий обстріл села Івашки, пошкодивши будинок та енергомережі, окупанти також використовують БПЛА для дистанційного мінування території населеного пункту, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"О 12.40 російські війська здійснили танковий обстріл села Івашки Золочівської громади. Пошкоджено приватний будинок та частково енергомережі. Без постраждалих", - написав Синєгубов.
"Разом з цим, окупанти використовують БПЛА для дистанційного мінування території населеного пункту. Звертаємося до місцевих жителів: будьте уважними! Якщо бачите підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, телефонуйте 101!" - наголосив голова ОВА.
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