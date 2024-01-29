россияне обстреляли гражданское авто в Гремяче на Черниговщине

российские военные сегодня обстреляли гражданскую машину в Гремяче Черниговской области. За прошедшую неделю армия рф 30 раз ударила по границе Черниговщины. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

По его словам, за прошедшую неделю враг 30 раз обстрелял 12 приграничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксирован 171 взрыв.

В частности, противник нанес два авиационных удара.

Сегодня же россияне обстреляли гражданское авто в Гремяче. К счастью, никто не пострадал - написал Чаус в Telegram.

Дополнение

российские военные сегодня утром обстреляли из миномета Дружбовскую громаду Сумской области.