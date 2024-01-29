росіяни обстріляли цивільне авто у Грем'ячі на Чернігівщині
Київ • УНН
У понеділок російські військові обстріляли цивільний автомобіль у Грем'ячі Чернігівської області, але ніхто не постраждав.
російські військові сьогодні обстріляли цивільну автівку у Грем'ячі Чернігівської області. За минулих тиждень армія рф 30 разів вдарила по прикордонню Чернігівщини. Про це у понеділок повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
За його словами, за минулий тиждень ворог 30 разів обстріляв 12 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 171 вибух.
Зокрема, противник наніс два авіаційні удари.
Сьогодні ж росіяни обстріляли цивільне авто у Грем'ячі. На щастя, ніхто не постраждав
Доповнення
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