россияне обстреливают по 3-4 тыс. раз в неделю Запорожскую область - Федоров

Оккупанты постоянно обстреливают Запорожскую область, что может достигать по 3-4 тыс. обстрелов в неделю, что приводит к десятку разрушений. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вызовы абсолютно разные, но враг у всех нас единый. Враг обстреливает Запорожскую область, это может быть 3-4 тыс. обстрелов за неделю и конечно все это с последствиями. Последствия - это десятки домов разрушенных за неделю, десятки тысяч жителей, пострадавших на территории Запорожской области, это сотни тысяч переселенцев, которые находятся сейчас на территории Запорожской области, поэтому наша задача всячески помочь им обеспечить безопасностью насколько это можно в прифронтовом городе - сказал Федоров.

Он также отметил, что приоритетом в области является строительство фортификаций.

Это сегодня наш приоритет. Приоритет, который задекларировал и контролирует президент Зеленский и сегодня это одна из приоритетных наших задач - в срок закончить все то, что нам заказали военные для выполнения боевых задач. И на территории Запорожской области у нас нет переживаний о том, что в срок мы это не выполним, а наоборот. Мы продолжаем сотрудничать с военными, чтобы еще крепче построить стену вокруг Запорожской области - добавил Федоров.

Напомним,

За минувшие сутки противник нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, применив 79 беспилотников, 5 ракетных обстрелов и 212 артиллерийских ударов, в результате чего было разрушено 7 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.