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росіяни обстрілюють по 3-4 тис. разів на тиждень Запорізьку область - Федоров

росіяни обстрілюють по 3-4 тис. разів на тиждень Запорізьку область - Федоров

Київ • УНН

 • 31953 перегляди

Росіяни обстрілюють Запорізьку область 3-4 тисячі разів на тиждень, руйнуючи десятки будинків і зачіпаючи десятки тисяч жителів.

Окупанти постійно обстрілюють Запорізьку область, що може сягати по 3-4 тис. обстрілів на тиждень, що призводить до десятка руйнувань. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Виклики абсолютно різні, але ворог у всіх нас єдиний. Ворог обстрілює Запорізьку область, це може бути 3-4 тис. обстрілів за тиждень і звичайно все це з наслідками. Наслідки - це десятки будинків зруйнованих за тиждень, десятки тисяч мешканців, які постраждали на території Запорізької області, це сотні тисяч переселенців, які знаходяться наразі на території Запорізької області, тож наша задача всіляко допомогти їм забезпечити безпекою наскільки це можна у прифронтовому місті

- сказав Федоров. 

Він також наголосив, що пріоритетом в області є будівництво фортифікацій.

Це сьогодні наш пріоритет. Пріоритет, який задекларував та контролює президент Зеленський і сьогодні це одна з пріоритетних наших задач - в строк закінчити все те, що нам замовили військові для виконання бойових задач. І на території Запорізької області у нас немає переживань про те, що в строк ми це не виконаємо, а навпаки. Ми продовжуємо співпрацювати з військовими, щоб ще міцніше побудувати стіну навколо Запорізької області

- додав Федоров. 

Нагадаємо

За минулу добу противник завдав 296 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, застосувавши 79 безпілотників, 5 ракетних обстрілів та 212 артилерійських ударів, внаслідок чого було зруйновано 7 житлових будинків, але жертв серед мирного населення немає.

Павло Башинський

Павло Башинський

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