россияне обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы

Оккупационные войска рф в очередной раз начали массированный обстрел Херсона. В городе раздаются взрывы. Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

В Херсоне сейчас шумно! Враг длительное время атакует город с временно оккупированного левого берега! - заявил Мрочко.

Председатель МВА призвал горожан перейти в безопасные места и держаться подальше от окон.

Напомним,

россияне также атаковали пункт скорой помощи в Станиславе Херсонской области. В результате удара повреждена спецавтомобиль.

На Херсонщине из-за войны разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов - спикер ОГА