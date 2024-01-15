росіяни обстрілюють Херсон: у місті лунають вибухи

Окупаційні війська рф вчергове розпочали масований обстріл Херсона. У місті лунають вибухи. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

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У Херсоні наразі гучно! Ворог тривалий час атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега! - заявив Мрочко.

Голова МВА закликав містян перейти до безпечних місць та триматись подалі від вікон.

Нагадаємо

росіяни також атакували пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області. Внаслідок удару пошкоджено спецавтівку.

На Херсонщині через війну зруйновано або пошкоджено понад 20 тис. об’єктів - речник ОВА