росіяни обстрілюють Херсон: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
Війська рф тривалий час обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега міста. Містян закликають триматись якомога далі від вікон.
Окупаційні війська рф вчергове розпочали масований обстріл Херсона. У місті лунають вибухи. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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У Херсоні наразі гучно! Ворог тривалий час атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега!
Голова МВА закликав містян перейти до безпечних місць та триматись подалі від вікон.
Нагадаємо
росіяни також атакували пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області. Внаслідок удару пошкоджено спецавтівку.
На Херсонщині через війну зруйновано або пошкоджено понад 20 тис. об’єктів - речник ОВА15.01.24, 14:27 • 21127 переглядiв