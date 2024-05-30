россияне ночью попали по Харькову, 7 пострадавших

Вражеский ракетный обстрел двух локаций в городе Харькове ночью привел к частичному разрушению двухэтажного административного здания КП и ранению 7 человек, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

02:05, город Харьков. Произошел ракетный обстрел по 2 локациям. Попадание в двухэтажное административное здание КП, в результате чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием. Легкие повреждения получили 6 женщин и 1 человек - написал Синегубов в Telegram.

По данным ГУНП в Харьковской области, в Харькове ночью военные рф попали в здание гражданского инфраструктурного объекта ракетой из ЗРК С-300, в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома.

По словам Синегубова, также вражеские обстрелы зафиксированы:

2:24, Харьковский район, село Малая Даниловка. Два места попадания ракет на территории учебного заведения, в результате чего разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития.

19:30, Купянский район, село Куриловка. Из-за обстрела повреждены частный дом, гараж и забор.

16:15, Харьковский район, село Русская Лозовая. В результате вражеского обстрела населенного пункта КАБ повреждены 7 частных домов, гараж, автомобиль. Ранен мужчина.

12:17, Купянский район, село Колесниковка. В результате обстрела горел дом на и хозяйственная постройка. Пострадала женщина.

10:30, Чугуевский район, село Белый Колодец. В результате обстрела повреждены частный дом, забор и гараж.

Как сообщил глава ОВА, всего эвакуировали 11 тысяч 293 человека из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

"На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены четыре атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия, также продолжается атака врага у села Старица. Ситуация контролируемая", - указал Синегубов.

"На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Степная Новоселовка, Андреевка и Невское. Потерь позиций не допущено. В настоящее время продолжаются бои в четырех локациях возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки и Невского", - отметил глава ОВА.

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