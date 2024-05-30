росіяни вночі поцілили по Харкову, 7 постраждалих
Київ • УНН
Ракетний обстріл рф двох локацій у місті Харкові призвів до часткового руйнування двоповерхової адміністративної будівлі та поранення 7 осіб.
Ворожий ракетний обстріл двох локацій у місті Харкові вночі призвів до часткового руйнування двоповерхової адміністративної будівлі КП та поранення 7 осіб, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
02:05, місто Харків. Відбувся ракетний обстріл по 2 локаціям. Влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП, внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали 6 жінок та 1 чоловік
За даними ГУНП у Харківській області, у Харкові вночі військові рф влучили в будівлю цивільного інфраструктурного об’єкта ракетою з ЗРК С-300, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки.
Зі слів Синєгубова, також ворожі обстріли зафіксовано:
- 2:24, Харківський район, село Мала Данилівка. Два місця влучання ракет на території навчального закладу, внаслідок чого зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку.
- 19:30, Куп'янський район, село Курилівка. Через обстріл пошкоджено приватний будинок, гараж та паркан.
- 16:15, Харківський район, село Руська Лозова. Внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту КАБ пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, автомобіль. Поранено чоловіка.
- 12:17, Куп'янський район, село Колісниківка. Внаслідок обстрілу горів будинок на та господарча споруда. Постраждала жінка.
- 10:30, Чугуївський район, село Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, паркан та гараж.
Як повідомив голова ОВА, усього евакуювали 11 тисяч 293 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
"На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито чотири атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії, також продовжується атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована", - вказав Синєгубов.
"На Куп'янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андрїївка і Невське. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжуються бої у чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського", - зазначив голова ОВА.
Удар рф по "Епіцентру" в Харкові: пошукові роботи завершено29.05.24, 18:16 • 19749 переглядiв