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россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов

россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 07:24  •  11521 просмотра

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российская армия обстреляла пять населенных пунктов в Сумской области, осуществив более 40 взрывов из минометов и артиллерии ночью и утром.

Армия рф в ночь на 28 февраля и сегодня утром 12 раз обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Сумской области. Было зафиксировано 44 взрыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА. 

Детали 

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.  

  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов). 
  • Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (3 взрыва). 
  • Юнаковская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв). 
  • Середино-Будская громада: 23 мины сбросили россияне на территорию громады. 
  • Эсманьская община: был минометный обстрел (6 взрывов).

Дополнение 

27 февраля в результате вражеского обстрела Сумской области шестеро следователей получили ранения, еще двое погибли. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
sumyСумы
росіяни вночі та зранку обстріляли п'ять громад Сумщини: було понад 40 вибухів
Russians shelled five communities in Sumy region at night and in the morning: there were more than 40 explosions
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