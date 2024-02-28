россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов
Киев • УНН
российская армия обстреляла пять населенных пунктов в Сумской области, осуществив более 40 взрывов из минометов и артиллерии ночью и утром.
Армия рф в ночь на 28 февраля и сегодня утром 12 раз обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Сумской области. Было зафиксировано 44 взрыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов).
- Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Юнаковская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: 23 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Эсманьская община: был минометный обстрел (6 взрывов).
Дополнение
27 февраля в результате вражеского обстрела Сумской области шестеро следователей получили ранения, еще двое погибли.
россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов
российская армия обстреляла пять населенных пунктов в Сумской области, осуществив более 40 взрывов из минометов и артиллерии ночью и утром.
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