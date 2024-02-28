росіяни вночі та зранку обстріляли п'ять громад Сумщини: було понад 40 вибухів
Київ • УНН
російська армія обстріляла п'ять населених пунктів у Сумській області, здійснивши понад 40 вибухів з мінометів та артилерії вночі та вранці.
Армія рф у ніч на 28 лютого та сьогодні зранку 12 разів обстріляла з мінометів та артилерії населенні пункти Сумської області. Було зафіксовано 44 вибухи. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.
Деталі
Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).
- Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух).
- Середино-Будська громада: 23 міни скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).
Доповнення
27 лютого внаслідок ворожого обстрілу Сумської області шестеро слідчих отримали поранення, ще двоє загинули.