россияне ночью и утром 9 раз обстреляли Сумскую область: было 52 взрыва

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  172458 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  166956 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  167629 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  226023 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  101796 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110578 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  112037 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108753 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109759 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130991 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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россияне ночью и утром 9 раз обстреляли Сумскую область: было 52 взрыва

За ночь и утром россияне 9 раз обстреляли 4 громады Сумской области, вызвав 52 взрыва.

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россияне ночью и утром 9 раз обстреляли Сумскую область: было 52 взрыва

В ОП отреагировали на победу фильма "20 дней в Мариуполе": "Мир увидел правду о преступлениях россии"

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм, разоблачая правду о преступлениях россии и разрушая ее пропаганду, заявил глава Офиса Президента Украины.

Война •   •  9514 просмотра
В ОП отреагировали на победу фильма "20 дней в Мариуполе": "Мир увидел правду о преступлениях россии"

рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки

Ночью российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками на Одесскую область, украинские средства ПВО сбили 10 из 25 беспилотников, но объект инфраструктуры и некоторые здания были поражены, что привело к повреждениям и пожарам.

Война •   •  8078 просмотра
рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки

Трое погибших, 12 раненых - результаты обстрелов рф Донетчины

Трое мирных жителей погибли и 12 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 10 марта.

Война •   •  9225 просмотра
Трое погибших, 12 раненых - результаты обстрелов рф Донетчины

Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: повреждены дома, отель и инфраструктура

Вражеские обстрелы повредили здания и инфраструктуру Харькова и населенных пунктов Харьковской области, в частности многоквартирные дома, отель, частные дома и хозяйственные постройки, но жертв и пострадавших нет.

Война •   •  9501 просмотра
Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: повреждены дома, отель и инфраструктура

Враг артиллерией нанес удар по Николаевской области, повреждены дома в Дмитровке

10 марта враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады и село Дмитровка Николаевской области, повредив частные дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  10907 просмотра
Враг артиллерией нанес удар по Николаевской области, повреждены дома в Дмитровке

Армия рф обстрелами повредила многоэтажку в Херсоне, в области есть раненый

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом в Херсоне, 8 частных домов и автомобиль, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  11571 просмотра
Армия рф обстрелами повредила многоэтажку в Херсоне, в области есть раненый

Министр обороны Канады объяснил задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS

Министр обороны Канады Билл Блэр объяснил, что задержка с поставкой норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS в Украину связана с тем, что у США возникли проблемы с финансированием завершения контракта с компанией-производителем Kongsberg Defense and Aerospace.

Война •   •  13440 просмотра
Министр обороны Канады объяснил задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS

Еще плюс 920 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 424 980 человек личного состава и 6739 танков.

Война •   •  15182 просмотра
Еще плюс 920 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Днепропетровщине повреждены из-за обстрелов линии электропередачи и газопровод

В результате российских обстрелов в Днепропетровской области были повреждены линии электропередач и газопровод, а также несколько домов, хозяйственных построек и транспортных средств.

Война •   •  17860 просмотра
На Днепропетровщине повреждены из-за обстрелов линии электропередачи и газопровод