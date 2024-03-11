россияне ночью и утром 9 раз обстреляли Сумскую область: было 52 взрыва

В ночь на 11 марта и сегодня утром российские военные совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 52 взрыва. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись четыре громады области - Краснопольская, Новослободская, Эсманьская и Середино-Будская.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва) и РСЗО (38 взрывов).

Новослободская громада: осуществлен артобстрел (2 взрыва).

Эсманьская громада: зафиксированы минометные обстрелы (7 взрывов).

Середино-Будская громада: осуществлен авиаудар РБК-500 (1 взрыв).

Дополнение

В течение 10 марта россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва.