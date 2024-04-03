россияне ночью и утром 5 раз обстреляли Сумщину, ударили авиабомбами по гражданской инфраструктуре

российские войска в ночь на 3 апреля и сегодня утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В частности, ударили двумя авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре областного центра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Краснопольская и Середино-Будская громады. Зафиксировано 23 взрыва.

Сумская громада: осуществлен авиаудар (2 КАБ) по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре.

Хотинская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).



Краснопольская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (3 взрыва).



Середино-Будская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.



Дополнение

Обстановка на границе Сумской области остается неизменно сложной. Российская армия продолжает обстреливать территории приближенные к админгранице, хотя на этой неделе интенсивность немного сократилась.