Россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву, есть пострадавшие

Россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву, среди пострадавших ребенок 4 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую ОГА в Телеграмме.

Детали

«Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву. На эту минуту пострадавших в Харькове не зафиксировано. По предварительным данным, в Чугуеве один пострадавший», - отмечает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших - ребенок 4 лет. Острая реакция на стресс, без госпитализации. Еще двум женщинам также оказали помощь на месте.

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