Россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву, есть пострадавшие
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Харьков и Чугуев ракетами. В Чугуеве пострадали три человека, среди которых 4-летний ребенок с острой реакцией на стресс. В Харькове пострадавших не зафиксировано.
Россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву, среди пострадавших ребенок 4 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую ОГА в Телеграмме.
Детали
«Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву. На эту минуту пострадавших в Харькове не зафиксировано. По предварительным данным, в Чугуеве один пострадавший», - отмечает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших - ребенок 4 лет. Острая реакция на стресс, без госпитализации. Еще двум женщинам также оказали помощь на месте.
Обстрілів у Харкові поменшало - Терехов21 августа 2024, 07:59 • 15975 просмотров