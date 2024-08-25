Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, є постраждалі
Київ • УНН
Окупанти атакували Харків та Чугуїв ракетами. У Чугуєві постраждали три особи, серед яких 4-річна дитина з гострою реакцією на стрес. У Харкові постраждалих не зафіксовано.
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, серед постраждалих дитина 4 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську ОДА у Телеграмі.
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"Окупанти завдали ракетні удари по Харкову та Чугуєву. На цю хвилину постраждалих у Харкові не зафіксовано. За попередніми даними, у Чугуєві один постраждалий", - зазначає голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед постраждалих - дитина 4 років. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Ще двом жінкам також надали допомогу на місці.
Обстрілів у Харкові поменшало - Терехов21.08.24, 10:59 • 16603 перегляди