Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, є постраждалі

Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, серед постраждалих дитина 4 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську ОДА у Телеграмі.

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"Окупанти завдали ракетні удари по Харкову та Чугуєву. На цю хвилину постраждалих у Харкові не зафіксовано. За попередніми даними, у Чугуєві один постраждалий", - зазначає голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.