Обстрелов в Харькове стало меньше - Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество обстрелов в городе уменьшилось, но в области продолжаются боевые действия и взрывы. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Обстрелов в Харькове стало меньше. Мы видим, что последние недели проходят довольно спокойно, но в Харьковской области постоянно продолжаются бои и раздаются взрывы - говорит Терехов.

Он рассказывает, что город живет, а бизнес работает. Мэр Харькова отмечает, что в городе постоянно продолжаются воздушные тревоги и людям это приносит серьезные неудобства.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать в Харькове систему дифференцированных воздушных тревог, для того, чтобы люди четко понимали, если раздается такая тревога, то цель летит на Харьков", - рассказывает он.

Напомним

В Харьковской области за прошедшие сутки, 20 августа, из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще два человека пострадали. Удары армии рф фиксировались в Купянском, Изюмском и Харьковском районах.