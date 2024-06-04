россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Николаевской области: пострадавших нет

Николаевщине. Пострадавших нет. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области 3 июня в 13:04, 18:30 и сегодня в 04:37 враг нанес артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине.

К счастью, пострадавших нет.

Также вчера в 13: 44 и 20: 56 под вражеским артиллерийским обстрелом была акватория Очаковской общины. Здесь тоже обошлось без жертв.

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