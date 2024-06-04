росіяни з артилерії обстріляли населені пункти Миколаївської області: постраждалих немає
Київ • УНН
Ворожі війська завдали 5 артилерійських ударів по населених пунктах в Миколаївській області України, але повідомлень про жертви не надходило.
Миколаївщині. Постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області 3 червня о 13:04, 18:30 та сьогодні о 04:37 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
На щастя, постраждалих немає.
Також учора о 13:44 та 20:56 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Тут теж обійшлося без жертв.
БпЛА з Миколаївської області прямує на північний захід у Кіровоградську область31.05.24, 02:05 • 25575 переглядiв