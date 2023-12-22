Россияне формируют новый псевдобровольческий батальон - Центр сопротивления

Российские оккупанты начали формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские оккупанты скрывают мобилизацию под видом "добровольческих батальонов" (добробатов) и используют это для пропаганды войны.

В центре сопротивления отмечают, что жителей Донецка в новом батальоне не будет, набор проводят в краснодарском крае.

Подчиняется этот батальон "казацкой бригаде "терек", которая не имеет никакого отношения к казакам. Кремль в очередной раз использует "казачество" для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством говорится в сообщении.

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