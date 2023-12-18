Военные рф жалуются, что им не выдают справки о ранениях - Центр сопротивления
Киев • УНН
российские военнослужащие, раненые в Украине, судятся с больницами за невыдачу справок о ранении или неправильную классификацию годности к военной службе.
российские оккупанты, которые вернулись из Украины, жалуются что им не выдают справки о ранениях или завышают категорию годности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Вражеские солдаты массово жалуются что им или не выдают справки о ранении или завышают категорию годности, чтобы признать готовыми к дальнейшей службе,
Детали
Отмечается, что с марта 2022 по декабрь 2023 года в суд на госпитали подали по меньшей мере 922 раненых. Они пытаются обжаловать решения военно-врачебных комиссий. В регион направили проверку из министерства нападения россии.
Напомним,
Оккупационная администрация сгоняет на нужды рф бюджетников для принудительной сдачи крови. При этом обещают дополнительные выплаты, но по факту выплат нет.
Оккупанты ограничивают доступ гражданского населения ВОТ к медицинским услугам - Центр нацсопротивления01 декабрь 2023, 13:41 • 24819 просмотров
Военные рф жалуются, что им не выдают справки о ранениях - Центр сопротивления
российские военнослужащие, раненые в Украине, судятся с больницами за невыдачу справок о ранении или неправильную классификацию годности к военной службе.
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