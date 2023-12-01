Оккупанты ограничивают доступ гражданского населения ВОТ к медицинским услугам - Центр нацсопротивления

россияне, нарушая международное гуманитарное право, используют медицинские учреждения временно оккупированных территорий для удовлетворения потребностей своей армии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Новые случаи использования гражданских больниц для размещения армии рф зафиксированы на ВОТ Херсонской области. Как указывает Центр нацсопротивления, россияне ограничивают доступ гражданского населения к медицинским услугам по месту жительства, поскольку основное внимание работников медицинского учреждения сосредоточено на раненых оккупантах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 330 тысяч

Таким образом, от действий российских захватчиков страдают старики и дети, которые в силу различных обстоятельств не смогли выехать из оккупированных районов.

Оккупанты грубо нарушают статьи Женевских конвенций, поскольку оккупационные власти не могут присвоить гражданские медицинские учреждения или использовать медицинский персонал в своих целях- информирует Центр.

Напомним

С 2024 года россияне планируют прекратить предоставление медуслуг украинцам на временно оккупированных территориях, у которых нет российских паспортов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии