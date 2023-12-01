Оккупанты ограничивают доступ гражданского населения ВОТ к медицинским услугам - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
российские войска ограничивают доступ гражданского населения к медицинским услугам на временно оккупированных территориях Херсона, используя больницы для своих раненых, а с 2024 года планируют отказывать в обслуживании тем, у кого нет паспортов рф.
россияне, нарушая международное гуманитарное право, используют медицинские учреждения временно оккупированных территорий для удовлетворения потребностей своей армии.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Новые случаи использования гражданских больниц для размещения армии рф зафиксированы на ВОТ Херсонской области. Как указывает Центр нацсопротивления, россияне ограничивают доступ гражданского населения к медицинским услугам по месту жительства, поскольку основное внимание работников медицинского учреждения сосредоточено на раненых оккупантах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 330 тысяч
Таким образом, от действий российских захватчиков страдают старики и дети, которые в силу различных обстоятельств не смогли выехать из оккупированных районов.
Оккупанты грубо нарушают статьи Женевских конвенций, поскольку оккупационные власти не могут присвоить гражданские медицинские учреждения или использовать медицинский персонал в своих целях- информирует Центр.
Напомним
С 2024 года россияне планируют прекратить предоставление медуслуг украинцам на временно оккупированных территориях, у которых нет российских паспортов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии
Оккупанты ограничивают доступ гражданского населения ВОТ к медицинским услугам - Центр нацсопротивления
российские войска ограничивают доступ гражданского населения к медицинским услугам на временно оккупированных территориях Херсона, используя больницы для своих раненых, а с 2024 года планируют отказывать в обслуживании тем, у кого нет паспортов рф.
Орбан предложил соглашение "до 5-10 лет" о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС вместо переговоров о членстве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает ЕС подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной вместо начала переговоров о членстве. Он также выступает за создание отдельного фонда для помощи Украине вне бюджета ЕС.
В Запорожье СБУ ликвидировала канал нелегальных перевозок в рф
В Запорожье СБУ ликвидировала нелегальный транспортный канал, который использовался для переправки коллаборационистов и других лиц между россией и оккупированными регионами Украины за 350 долларов США за поездку. Трем подозреваемым, связанным с этой операцией, предъявлено обвинение по Уголовному кодексу Украины.
В Украину вернулась вся наличная гривна, которую обменяли вынужденные переселенцы в ЕС - НБУ
Национальный банк Украины вернул 970 164 300 гривен, которые украинцы обменяли в десяти европейских странах благодаря договоренностям, достигнутым после вторжения россии.
AP: Зеленский заявил, что был готов провести выборы, но большинство украинцев - нет
Президент Украины Зеленский готов к выборам, но большинство граждан выступают против этого в условиях войны, указал он.
В ноябре Силы обороны ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов
Только в ноябре Силы обороны Украины ликвидировали около 28550 человек личного состава противника.
МВД: 63% людей успешно сдали экзамен по ПДД без подготовки в автошколе
Во время начального этапа самоподготовки в Украине 63% из 334 абитуриентов сдали теоретический экзамен по вождению.
Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре
Российские войска обстреливают Херсон.
В Херсонской области на месте ночного "прилета" обнаружили погибшего, еще один человек ранен в своем доме
Мужчина погиб, а 81-летняя женщина получила ранения в результате российского обстрела Тягинки.
россияне красят "шахэды" баллончиками в черный цвет, чтобы их было труднее обнаружить визуально - Игнат
российские войска перекрашивают беспилотники в черный цвет, чтобы уменьшить их видимость ночью; Украина адаптирует свою противовоздушную оборону, чтобы противостоять этой тактике.