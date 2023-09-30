Окупанти припинять надання медпослуг українцям на ТОТ з наступного року- ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. З Наступного року росіяни планують припинити надання медпослуг українцям на тимчасово окупованих територіях, у яких немає російських паспортів, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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“москва продовжує політику шантажу аби змусити українців отримувати паспорт рф. Так, окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування як іноземців. Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги”, - йдеться у повідомленні.
За даними ЦНС, отримати поліс у рф можна лише за наявності червоної макулатури.
Саме це і є головною причиною нововведень, адже українці не поспішають отримувати громадянство рф, зазначили в Нацспротиві.
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